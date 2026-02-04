Минэкологии поддержало проект Всероссийской базы кормушек в Подмосковье

В Подмосковье продолжается кампания по подкормке зимующих птиц, к которой присоединилось министерство экологии и природопользования региона. Ведомство поддержало проект Всероссийской базы кормушек, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Московской области проходит акция по подкормке зимующих птиц, организованная министерством экологии и природопользования региона. Мероприятие стартовало 29 января в Рузе и проводится совместно с Союзом охраны птиц России, Всероссийским обществом охраны природы, Зоологическим музеем МГУ и другими общественными организациями.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что ведомство поддерживает инициативу партнеров и призывает жителей региона присоединиться к акции. На сайте проекта размещены рекомендации экспертов по изготовлению кормушек, выбору кормов и информации о зимующих птицах Подмосковья.

Всероссийская база кормушек доступна по адресу kormimptic.nbud.ru. На портале можно публиковать материалы о подкормке птиц и получить именной сертификат участника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.