Минэкологии поддержало администрацию Красногорска в споре о захламлении земель

Минэкологии Подмосковья поддержало исковые требования администрации городского округа Красногорск о расторжении аренды земельного участка, на котором допущены нарушения правил обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Ранее инспекторы эконадзора провели выездное мероприятие в деревне Гольево, в ходе которого выяснилось, что арендатор земельного участка, компания «Кронверк» не использовала земли по назначению и вдобавок допустила их захламление.

Участок имеет разрешенный вид использования — под размещение зданий с офисами, однако вместо офисных помещений в ходе осмотра были обнаружены навалы строительного мусора, а также некапитальное здание из профнастила, которое используется в качестве пункта по приему металлолома. Помимо этого, есть признаки планировки участка с применением строительного мусора и грунтов.

По итогам надзорных мероприятий компании «Кронверк» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Параллельно администрация округа при поддержке министерства будет добиваться расторжения договора аренды.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.