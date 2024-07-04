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Минэкологии и прокуратура поддержали решение о возврате в прежнее русло реки в Щелкове

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья примут участие в судебном процессе по иску Щелковской городской прокуратуры. Предмет спора — изменение русла реки Шаловки вблизи деревни Шевелкино городского округа Щелково, ответчики — 9 физических лиц, правообладателей земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Гражданам принадлежат участки с различными видами разрешенного использования. Шаловка протекала по этим землям, причем распоряжением министерства четко установлены местоположения береговых линий, прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны реки. Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что здесь организованы незаконные земляные работы, в результате которых река была перенаправлена в новое русло, в обход участков. Таким образом были нарушены требования сразу нескольких федеральных законов, Земельного и Водного кодексов России», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В исковом заявлении прокуратура просит суд обязать ответчиков провести работы по возврату Шаловки в прежнее русло. Представители Минэкологии поддержат позицию истца.

Ранее сообщалось, что в суде рассматривается ряд исков Щелковской городской прокуратуры о возврате государству части земельных участков, незаконно сформированных в деревнях Гребнево и Новая Слобода: 4 участка пересекаются с водоохранной зоной реки Любосеевки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.