Минэкологии добилось решения о взыскании 137 млн руб за ущерб землям Подольска

Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу Минэкологии Подмосковья в споре о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Подольске. Ранее, по обращению жителей округа, инспекторы эконадзора установили, что вблизи села Покров, на земельном участке компании «Федюково-Развилка» были устроены навалы отходов высотой до 4 м. Согласно экспертному заключению, рассчитанная сумма ущерба превысила 137 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Мы подали исковое заявление о возмещении ущерба, и арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу министерства. Однако владелец земель подал жалобу, и 9 арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, усомнившись в верности расчета ущерба. Тем не менее, мы были уверены в своей правоте и в свою очередь подали кассационную жалобу в окружной арбитраж», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Настойчивость и четкая аргументация представителей Минэкологии привели к ожидаемому результату: Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о возмещении ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.