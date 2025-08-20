Минэкологии добилось решения о возмещении суммы ущерба от солнечногорской свалки

Судебная коллегия по гражданским делам Мособлсуда рассмотрела апелляционную жалобу Минэкологии Московской области в споре о возмещении ущерба, нанесенного незаконной свалкой в Солнечногорске. Ранее факт незаконного размещения строительного мусора выявили инспекторы эконадзора на земельном участке в деревне Соколово, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

В ходе надзорных действий установлено, что на землях гражданина размещено почти 17 тысяч кубометров строительного мусора. Ущерб от свалки превысил 88 миллионов рублей. Однако суд первой инстанции, рассмотрев исковое заявление министерства, вынес решение о возмещении всего 11 млн.

Не согласившись с вердиктом, министерство подало апелляционную жалобу. В процесс гражданин возражал против исковых требований, уверяя, что не завозил отходы, а только использовал их для планировки участка. Однако судебная коллегия приняла сторону министерства, отменила предыдущее решение и постановила взыскать с предпринимателя всю сумму ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.