Милонов выступил против экспериментов в школьном образовании

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что система образования должна оставаться консервативной и не становиться площадкой для экспериментов.

В России обсуждают возможность возвращения к 10-летнему школьному обучению. Депутат раскритиковал идею резких изменений.

«Я считаю, что система образования должна, как и пенсионная, быть очень консервативна. Потому что изменения, особенно экспериментальные изменения в системе образования, крайне нежелательны, потому что мы производим эксперименты и какие-то трансформации над детьми, которые именно сейчас уже это образование получают. Имеем ли мы право на эксперимент, на ошибку», — отметил Милонов в эфире радио Sputnik.

Парламентарий также высказался против увеличения учебной нагрузки. Он привел пример восьмых уроков в школах и подчеркнул, что чрезмерная интенсификация неэффективна.

«Нельзя в ребенка вместить объем знаний, который его маленький мозг не воспримет эту информацию», — считает депутат.

По его словам, вместо сокращения сроков обучения стоит обратить внимание на распространенность репетиторства и нагрузку на семьи. Милонов подчеркнул, что подготовка к экзаменам часто требует дополнительных занятий по нескольким предметам, что становится финансовым бременем для родителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.