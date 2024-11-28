Милонов рассказал, почему лучше назвать ребенка Добрыня, чем Леонардо

Петербуржец решил назвать своих сыновей в честь Черепашек-ниндзя, что стало отражением его давней страсти к этим культовым персонажам. С момента рождения первенца он начал реализовывать свою необычную идею, и недавно в семье появился четвертый сын, завершивший «коллекцию», сообщает Общественная Служба Новостей .

Теперь у него есть Рафаэль, Донателло, Микеланджело и новорожденный Леонардо. Отец с гордостью отметил, что его мечта осуществилась, но семья не собирается останавливаться на достигнутом: если родится дочь, ее планируют назвать Эйприл — в честь другого известного персонажа.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал эту ситуацию, выразив сомнение в целесообразности таких имен. Однако он также отметил положительный аспект многодетности семьи и подчеркнул, что такие примеры достойны похвалы.

«Какие еще черепашки-ниндзя? У нас есть богатыри, известные былинные витязи! Добрыня, Алеша, Илья, Святогор. Вот хорошие имена», — заявил депутат.