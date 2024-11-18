Милонов раскритиковал идею сокращения работы для многодетных

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал идею введения 4-дневной рабочей недели для многодетных семей: по его мнению, авторы инициативы не учли экономические расчеты, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, эту идею следует оставить в стороне и сосредоточиться на более практических целях.

«Как правило, такие заявления происходят с очевидной краткосрочной целью. Я бы предложил уважаемым коллегам заглянуть в наш комитет и лучше вместе подумать, как нам защитить трудовые права многодетных матерей, которые годами заняты воспитанием и рождением детей», — заявил Милонов.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил предоставить одному из родителей в многодетных семьях право перейти на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработной платы. С таким заявлением он обратился к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой.

Он также предложил дать такое право родителям-одиночкам, которые воспитывают одного и более детей.