Милонов прокомментировал школьное задание с переводом сленга

Депутат от КПРФ Ольга Алимова была возмущена школьным заданием с переводом сленга. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, в свою очередь, ничего негативного в этой задаче не увидел, напротив — парламентарий считает, что она может показать детям, насколько русский язык красивее сленга, сообщает Постньюс .

Задание заключается в том, что школьникам предлагается перевести на литературный русский язык следующий текст: «Эй, ты че такая дед инсайд? Опять твой краш тебя забайтил, а ты сагрилась?».

Алимова посчитала, что детям недопустимо давать подобные задачи, поскольку увидела в этом примере ситуацию с изменой.

По мнению Милонова, легкие влюбленности в таком возрасте встречаются довольно часто, и если в данном задании отсутствует какой-либо сексуальный подтекст, то поставленная задача вполне оправдана. Он также одобрил само задание, отметив, что, если оно позволит продемонстрировать, насколько русский язык в своем естественном виде красивее, чем сленг, это будет замечательно.

Что касается депутата Алимовой, которая начала дискуссию по поводу этой ситуации, Милонов порекомендовал ей и вовсе обходить стороной вопросы, связанные со сленгом.

«Надо напомнить госпоже Алимовой, что ее партия большевиков испоганила русский язык так, что ни один сленг не сделает. Когда к власти пришла партия безграмотных людей, они изгадили русский язык, о чем писали все русские писатели, так что не госпоже Алимовой делать такие замечания», — заключил Милонов.