Милонов придумал, чем заменить Roblox в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что России нужна собственная онлайн-игра для детей и школьников, а не копия зарубежной платформы Roblox, сообщает RT .

Виталий Милонов отметил, что создание аналога зарубежных игровых платформ не всегда приводит к успеху. По его словам, попытки повторить уже существующие проекты часто оказываются неэффективными и могут привести к провалу.

«Пытаться повторять и создавать заменитель — не всегда конструктивный путь. Шанс сделать нечто искусственное и обреченное на провал сильно возрастает. Я за то, чтобы собрать российских игроделов и вместе подумать над тем, что бы мы могли предложить детям. Готов пригласить их к себе в Думу и приступить к немедленной разработке», — пояснил Милонов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о большом количестве обращений от детей по поводу блокировки платформы Roblox в России.

