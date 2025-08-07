Милонов предложил создать брендбуки с вариантами школьной формы

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости введения брендбуков с вариантами школьной формы, чтобы ученики могли выбирать удобную одежду. Он отметил важность учета региональных особенностей и предложил привлекать к разработке формы профессиональных модельеров, сообщает NEWS.ru .

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал введение ГОСТа на школьную форму, но подчеркнул, что необходимо разработать брендбуки с разными вариантами одежды для учеников. По его словам, школьная форма не должна вызывать у детей негативных эмоций.

Милонов пояснил, что в брендбуках должны быть предусмотрены альтернативы классическим пиджакам, такие как кардиганы, свитеры или жилеты. Он отметил, что строгая унификация, как в советское время, когда все носили одинаковые пиджаки и платья, не подходит современным школьникам.

«Не должно быть формы, которую все ненавидят. Все в синих пиджаках и в коричневых жутких платьицах», — рассказал Милонов.

Депутат также предложил учитывать региональные особенности при создании формы, включая национальные орнаменты, например финно-угорские, марийские или мордовские. По его мнению, это будет лучше, чем одежда с иностранными надписями. Милонов добавил, что к разработке школьной формы стоит привлекать талантливых модельеров, чтобы сделать ее более привлекательной для детей.

С 3 сентября в России вступает в силу новый ГОСТ, который впервые устанавливает требования к школьной форме. Документ предусматривает деловой стиль одежды, удобную посадку, светский и эстетичный вид, а также возможность размещения государственной и патриотической символики.