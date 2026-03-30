Милонов поддержал тесты на трезвость при продаже алкоголя

С 30 марта в Таиланде алкоголь будут продавать только после проверки на опьянение. Сотрудники баров и магазинов смогут попросить клиента дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти десять шагов по прямой и обратно, а также простоять 30 секунд на одной ноге, удерживая вторую не ниже 15 см от пола. Нетрезвым признают покупателя, если выявят минимум два признака: потерю равновесия, покачивание или преждевременное опускание ноги.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал такую меру оправданной.

«Абсолютно правильная идея. Приходит он к вам, лыка не вяжет, требует бухла. И здесь мы отталкиваемся не просто от каких-то административных ограничений, мы же отталкиваемся от человеколюбия. Если он еле на ногах стоит, а мы ему еще алкоголь продадим, он помрет, на улице заснет, его ограбят, изобьют или просто от передозировки алкоголя кони двинет. А так мы, в общем, человека защищаем, потому что человек в состоянии крайнего опьянения за себя уже не отвечает. Это не он говорит, это алкогольный бес в нем говорит. Поэтому хорошая идея. Вообще русский — значит трезвый. Новый год без алкоголя — в этом радость, сила воли. И вообще, синька — зло», — сказал он.

Похожий стандартизированный тест действует в США для проверки водителей на трезвость.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.