Милонов назвал условие раздельного обучения мальчиков и девочек
Фото - © Детская школа искусств №3 открылась в Балашихе после капитального ремонта/Медиасток.рф
Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал инициативу о раздельном обучении мальчиков и девочек в российских образовательных учреждениях. Однако он акцентировал внимание на том, что данная практика не должна стать повсеместной, сообщает aif.ru.
Предложение о возвращении к раздельному обучению, практиковавшемуся в Российской империи, ранее было озвучено иереем Федором Лукьяновым, возглавляющим патриаршую комиссию по вопросам семьи.
«Я считаю, что это можно и нужно вводить, но не повсеместно. Где-то можно, где-то нет. Обязательного раздельного воспитания быть не должно», — отметил Милонов.
Депутат подчеркнул наличие позитивных примеров, демонстрирующих, что раздельное воспитание способно улучшить результаты в сфере образования.
В то же время необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, их различные способности и склонности. Для одних оптимальным будет раздельное обучение, в то время как для других — совместное, заключил парламентарий.