Милонов назвал условие раздельного обучения мальчиков и девочек

Милонов: раздельное обучение мальчиков и девочек надо вводить, но не повсеместно

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал инициативу о раздельном обучении мальчиков и девочек в российских образовательных учреждениях. Однако он акцентировал внимание на том, что данная практика не должна стать повсеместной, сообщает aif.ru .

Предложение о возвращении к раздельному обучению, практиковавшемуся в Российской империи, ранее было озвучено иереем Федором Лукьяновым, возглавляющим патриаршую комиссию по вопросам семьи.

«Я считаю, что это можно и нужно вводить, но не повсеместно. Где-то можно, где-то нет. Обязательного раздельного воспитания быть не должно», — отметил Милонов.

Депутат подчеркнул наличие позитивных примеров, демонстрирующих, что раздельное воспитание способно улучшить результаты в сфере образования.

В то же время необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, их различные способности и склонности. Для одних оптимальным будет раздельное обучение, в то время как для других — совместное, заключил парламентарий.