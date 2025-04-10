Милонов назвал ханжеством идею помечать людей с судимостью на сайтах знакомств

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил РИАМО, что Государственная дума отвергнет идею помечать судимых людей на сайтах знакомств как противоречащую закону, и назвал это делением людей на сорта.

Ранее в Сети активно обсуждалось предложение представителей парламентской фракции «Новые люди» присваивать метки людям с судимостью на сайтах для знакомств.

«Это абсолютно нездоровая инициатива. Понятно, что она точно не пройдет, потому что противоречит законодательству. Даже немного неудобно за коллег, потому что они такое предлагают. Вот как таких людей (с судимостью – ред.) принимать за людей второго сорта? Они совершили ошибку, понесли за это наказание, может быть, даже осознали свои ошибку. Зачем их наказывать как-то еще раз. Это ханжеское отношение – делить людей на сорта», — сказал Милонов.

Он добавил, что считает вредной идею отмечать специальной меткой на сайтах знакомств людей с судимостью и не поддерживает такую инициативу.