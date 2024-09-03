Милонов назвал банальным текст хита Шуфутинского «3 сентября»

Депутат Милонов признался, что слушает хит Шуфутинского «3 сентября» раз в году

Замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов рассказал, что может слушать хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» только раз в году, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Депутат считает, что сам текст песни является «банальным». По его мнению, ключевые фразы в этой популярной композиции: третье сентября, желтый лист и огни рябин.

«А сейчас погода соответствующая, солнечная, хорошая, осень петербургская начинается. Поэтому все как бы в тему», — поделился парламентарий.

Милонов отметил, что не имеет ничего против множества шуток про 3 сентября. По его словам, он никого не осуждает за мемы на тему хита Шуфутинского.

Депутат предположил, что если бы сингл исполнял другой артист, то, возможно, он бы звучал иначе. Милонов добавил, что голос Шуфутинского позволяет ощутить начало золотой осени.