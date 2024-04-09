Милохину пришла повестка в армию в весенний призыв

Блогеру Дане Милохину прислали повестку в армию в связи с проведением в России весеннего призыва, сообщает Mash .

22-летний блогер сегодня находится в Таиланде. Он боксирует, а также снимает разные ролики. Служить молодой человек пока не собирается.

Сотрудники красногорского военкомата прислали очередную повестку Милохину в дом на улице Архитектора Райта — подмосковный TikTok-хаус. Именно там была последняя регистрация блогера, но его выгнали в марте 2022 года.

Первая повестка на имя Милохина пришла в октябре 2023 года. Ее принесли отцу блогера, который живет в Анапе. Тогда мужчина отказался за нее расписываться, так как его сын там давно не живет. После этого случая подключилось Подмосковье.