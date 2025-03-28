Миллион рублей за килограмм: назван самый дорогой чай в России

Самым дорогостоящим сортом чая, который можно купить в России, является редкий китайский улун Da Hong Pao, что переводится как «Большой красный халат», его стоимость достигает 1 миллиона рублей за килограмм, сообщает Газета.Ru .

Как рассказала владелец онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstock.ru Анастасия Колчина, сорт Da Hong Pao выращивают в китайской провинции Фуцзянь, его собирают с древних чайных кустов возрастом до нескольких сотен лет, а потом длительное время ферментируют и обжаривают. Уникальности добавляет то, что некоторые кусты вообще не используют для коммерческого производства. Отсюда и такая высокая цена.

«Цена начинается от 10 тысяч рублей за 100 граммов, а особо редкие экземпляры стоят до 1 миллиона рублей за один килограмм», — отметила Колчина.

По ее словам, ценители могут купить и самый дорогой в мире кофе — Kopi Luwak. Родом он из Юго-Восточной Азии и производится особым способом: зерна кофе поедают местные зверьки — мусанги, также известные как малайские пальмовые куницы. После того, как кофе проходит через пищеварительный тракт животных, оно приобретает особый вкус и аромат. В нашей стране «кофе лювак» можно купить за 50-70 тысяч рублей за килограмм.