Миллениалы уступают место молодым пациентам у психологов

Спрос на психологов среди молодежи вырос в 119 раз за четыре года

У российских психологов доля клиентов до 18 лет увеличилась с 0,02% в 2021 году до 2,38% в 2025-м, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Ясно».

Молодежь 18–24 лет составляет уже треть всех обращений (рост с 19% до 33%). Главные проблемы — тревожность, стресс и неуверенность в себе, считают социологи.

В то время как 25–44-летние остаются основной группой (60% обращений), их доля снижается. Люди старше 45 лет обращаются стабильно редко (3,8%), но их главные запросы те же — стресс и конфликты.

Исследование подтверждает: ментальное здоровье становится приоритетом для поколения Z, тогда как старшие группы реже ищут профессиональной помощи, говорится в материале.