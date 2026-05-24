Миллениалы на моноколесах заполонили улицы российских городов. Райдеры ездят на них на работу и даже отправляются в мини-путешествия, сообщает SHOT .

30-летние россияне все чаще отказываются от общественного и личного транспорта, предпочитая им моноколесо. Это не только удобное средство передвижения, но и способ «омолодиться»: для многих такая езда — это сочетание фитнеса, расслабления и стремления вернуть атмосферу 2010-х годов. В числе поклонников моноколеса — не только семейные люди и IT-специалисты, но и бизнесмены.

Любители моноколес возродили свою субкультуру, проводя массовые заезды по городским улицам. Они катаются колоннами по набережным и паркам, участвуют в соревнованиях на скорость и тренируются на специализированных площадках.

Некоторые из них отправляются в мини-путешествия на моноколесах, например, между городами Подмосковья или по туристическим маршрутам.

