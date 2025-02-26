Михалков выступил на молодежном форуме «На государственной службе» в Подмосковье

В Доме правительства Московской области в Красногорске прошел молодежный форум «На государственной службе», организованный министерством информации и молодежной политики Подмосковья в сотрудничестве с прокуратурой региона. В числе приглашенных спикеров на мероприятии был известный кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов России, президент Российского фонда культуры и народный артист РФ Никита Михалков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум, поблагодарив Михалкова за его постоянное внимание к региону и участие в данном событии. Он отметил, что в зале собрались талантливые и целеустремленные молодые люди, посвятившие себя служению государству и обществу, включая волонтеров, сотрудников прокуратуры и спасателей.

«Им важно понимать, где мы находимся, куда идем и почему все, что мы делаем под руководством Президента, имеет важную миссию — миссию единства нашей страны», — подчеркнул губернатор.

В своем выступлении Никита Михалков представил аудитории один из выпусков своей программы «БесогонТВ», выпущенный в 2016 году, на тему «Чего вам от нас надобно?». Он отметил, что передача остается актуальной и сегодня, так как затрагивает важные вопросы, касающиеся нападок на Россию со стороны других стран и исторических параллелей.

«Еще Александр III говорил, что они боятся нашей огромности. Сегодня свою трусость называют толерантностью и мультикультурализмом. Задача этого „цивилизованного“ мира — переписать историю», — заявил Михалков, добавив, что многие люди заблуждаются, считая, что Вторую мировую войну выиграли американцы, а Освенцим освободили поляки. Он также подчеркнул, что права не могут существовать без ответственности, иначе это приводит к хаосу.

В ходе обсуждения один из участников форума, Григорий Сушенцов из Химок, задал вопрос о влиянии политики на культуру, в частности на кино. Михалков ответил, что уроки 90-х годов показали, что в условиях свободы часто побеждают разрушительные силы.

«Политика должна влиять на искусство, но это влияние должно быть направлено на торжество национальных интересов страны», — отметил он.

Кинорежиссер также подчеркнул важность проведения молодежных форумов, которые создают особую атмосферу для общения.

«Создание атмосферы — это основа любого управления, будь то в семье или на съемочной площадке. Важно, чтобы человек, которому доверена власть, понимал, что хотят люди, и умел создавать комфортную атмосферу для жизни», — заключил Михалков.

Форум стал площадкой для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов, что, по мнению участников, способствует развитию молодежной политики и укреплению гражданского общества в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности первого специального молодежного форума «На государственной службе», который прошел в Красногорске.

«В этом зале очень разные молодые люди, которые приняли решение, ввиду своего мировоззрения, своих ценностей, работать, служить стране, нашему Подмосковью. Люди благородных профессий, которые обеспечивают безопасность движения, те, кто спасают, внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона, юристы, муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии», — сказал Воробьев.