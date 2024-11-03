Михалков: патриотом какой страны считает себя Познер?

Режиссер Никита Михалков высказался о возвращении на отечественное телевидение журналиста Владимира Познера, его слова цитирует «Комсомольская правда» .

Михалков в своем программе «Бесогон» прокомментировал новый документальный фильм Познера «Турецкая тетрадь», снятый Первым каналом.

По словам режиссера, авторы фильма уехали из страны, где «наговорили» и вернулись.

«Они сидят в комфортных условиях, говорят, что хотят, делают, что хотят. Никто их в тюрьму не сажает», — сказал Михалков.

Он также напомнил, что у Познера, родившегося во Франции, есть несколько иностранных паспортов, а сам журналист утверждал, что не считает Россию домом.

«Патриотом какой страны себя считает Владимир Познер? Чему может научить, если не считает Россию своей страной?», — резюмировал Михалков.