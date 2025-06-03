Михаил Мишустин шутливо сравнил ответ главы «Газпром нефти» с ответом чиновника

На конференции «ЦИПР» Михаил Мишустин в ироничной форме сопоставил комментарий Александра Дюкова, главы «Газпром нефти», с типичным ответом чиновника. Причиной послужила дискуссия о замедлении деятельности Индустриального центра компетенций в области цифровых проектов, сообщает «Царьград» .

В ходе пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» премьер-министр в шутливой манере обратился к Александру Дюкову, возглавляющему Индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование» и «Газпром нефть», проведя параллель между его речью и стандартными ответами чиновников. Мишустин обратил внимание на уменьшение интенсивности работы ИЦК, напомнив о его былой активности в области цифрового проектирования вечной мерзлоты.

Александр Дюков прокомментировал сложившееся положение, заявив, что помочь нефтяным компаниям в их оперативной трансформации в цифровые нефтяные компании — масштабная задача, однако существуют и другие, еще более приоритетные цели.

Михаил Мишустин задал уточняющий вопрос: «Просто другие проекты более важны, верно? Такой ответ?», на что глава «Газпром нефти» отметил, что все проекты являются важными.

«Александр Валерьевич, так чиновники обычно отвечают. Вы не обижайтесь», — шутливо подметил премьер-министр.

На это Дюков ответил, что компания равняется на чиновников.