Михаил Криворучко посетил монастырь в Павловском Посаде

Настоятель монастыря игумен Андрей (Тонков) показал Михаилу Криворучко и Роману Игоревичу Тикунову приход и подсобное хозяйство. Участники встречи обсудили сохранение духовных традиций и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения округа.

История обители связана с фабрикантами Яковом Ивановичем Лабзиным и Василием Ивановичем Грязновым. По благословению митрополита Московского Филарета Василий Грязнов заложил основы мужского общежития, которое позднее стало монастырем. Через 130 лет после кончины его прославили в лике местночтимых святых как святого праведного старца Василия Павло-Посадского.

В советские годы обитель разорили: монастырские стены и многие постройки разрушили, а в бывших келейных корпусах разместили рабочие общежития и гаражи. Восстановление началось после возвращения храма верующим в 1989 году и учреждения монастыря в 1995-м.

Сейчас в обители действует построенный привратный храм во имя преподобного Андрея Рублева, хранятся более 100 частиц мощей Киево-Печерских святых. Для детей открыта воскресная школа. Также работают реставрационная и пошивочная мастерские, подсобное хозяйство и пасека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.