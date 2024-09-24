Хайкин рассказал о реализации объектов благоустройства в Подмосковье в 2024 г

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву заместитель председателя и правительства и министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал о реализации объектов благоустройства в 2024 году на заседании правительства Подмосковья в формате ВКС. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В этом году благоустраивается 90 территорий, включая 24 пешеходные зоны и площади, 14 скверов, 12 парков, 5 набережных, 12 лесопарков, 8 детских скверов, 13 активных зон в парках и 6 стел.

«С 2018 года мы реализуем программу формирование комфортной городской среды. За это время мы благоустроили большое кол-во объектов. 25 августа в Калуге состоялась первая Национальная премия в сфере формирования комфортной городской среды. Московская область победила в номинации „Лучший регион по реализации федерального проекта, формирование комфортной городской среды‘“. Мы гордимся этой победой и хотим еще раз поблагодарить всех причастных к нашей работе», — сказал Хайкин.

Регион занимает лидирующие позиции в рейтинге Минстроя России по индексу качества городской среды и входит в топ-3 рейтинга в течение последних шести лет. Региональные методики повышения индекса качества городской среды заслужили высокую оценку и были признаны одними из лучших в России. 73 из 74 городов, расположенных на территории Московской области, имеют статус городов с благоприятной городской средой.

В этом году победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали 6 проектов из Подмосковья, в числе которых: водный сад «Северные пруды» в Сергиевом Посаде, сквер «Блюдечко» в Коломне, проспект Победы в Ступино, «ЛиАЗ ПАРК. Благоустройство сквера „Заводской“» в г. Ликино-Дулево, Молодежная площадь в Наро-Фоминске и историческая часть Истры, включая центральную площадь. За все время проведения конкурса регион одержал 46 побед, из которых 32 проекта были полностью реализованы, а 7 объектов уже находятся на стадии реализации.

«Мы проводим работы в соответствии с региональным стандартом благоустройства, который не делает проекты одинаковыми, но контролирует количество объектов, их стоимость, количество элементов и качество выполнения работ. Для разных объектов мы разрабатываем индивидуальные решения», — отметил Хайкин.

Например, для набережных — дорожки из металла и дерева, а для лесопарков — из экологичного гранита. Во всех парках создаются детские и спортивные площадки, места отдыха, обустраиваются входные группы и административно-хозяйственные зоны. При этом старые объекты на благоустраиваемых территориях, такие как фонтаны, сохраняются и реставрируются.

На территории Подмосковья в настоящее время насчитывается 194 парка и лесопарка, что в восемь раз больше, чем в 2014 году, когда их было всего 24.

С начала года посещаемость парков Московской области возросла на 9,9 млн человек по сравнению с предыдущим годом. Было проложено 43 км новых пешеходных дорожек, общая протяженность которых составила 1048 км. Число парковочных мест увеличилось на 1750 и достигло 12475. За летний сезон посещаемость выросла на 4,3 млн по сравнению с прошлым годом. Было установлено 3054 камеры видеонаблюдения, из них 849 — новые. Благоустройство включает 28 818 элементов, добавилось 4 тыс. В парках сейчас также расположено 2034 объектов бизнеса, включая точки питания, прокаты, мобильные точки питания и аттракционы.

С 2021 года по инициативе губернатора в регионе запущена новая программа по созданию комфорта на лесопарковых территориях «Парки в лесу». За это время было благоустроено 34 парка в лесу, в числе которых Загорское море в Сергиевом Посаде, Волкуша в Лыткарино, Дубровицкий лес в Подольске, а также Шишкин лес в Истре, парк Малевича в Одинцово, Лобненский Лесопарк, и др.

Важную роль в процессе благоустройства играет вовлечение жителей. Для этого используются региональные и федеральные платформы такие как: «Горячая линия Губернатора», соцсети, ведомства, муниципалитеты, отраслевые системы. С сентября 2021 года жителям ответили на более 900 тыс. обращений.

«На будущий год у нас большие планы. Мы планируем благоустроить 75 объектов. Преобразим 19 скверов, 15 пешеходных зон и площадей, 14 парков и 10 лесопарков, 11 набережных. Кроме того, в парках региона появятся 6 зон активного отдыха для детей и взрослых», — заключил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.