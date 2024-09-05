Михаил Хайкин назначен заместителем председателя правительства Подмосковья

Кандидатуру Хайкина для назначения на должность заместителя председателя правительства региона внес в парламент области глава Подмосковья Андрей Воробьев.

«Большое спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву за высокую оценку нашей работы. Теперь у нас будет больше возможностей для реализации проектов по созданию комфорта на общественных территориях, развитию культурных и спортивных мероприятий, а также развитию туризма для гостей и жителей региона. Будем работать и достигать значимых результатов», — сказал Хайкин.

Ранее заслуги министра были отмечены президентом Российской Федерации, губернатором Подмосковья, а также Минстроем РФ за вклад в развитие региона.

За время деятельности министерства удалось благоустроить свыше 200 общественных пространств, 6 лет подряд быть в тройке лидеров рейтинга Минстроя РФ по индексу качества городской среды, а также ежегодно принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, где 46 проектов Подмосковья одержали победу, 30 из которых полностью реализованы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.