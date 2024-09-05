Михаил Хайкин назначен заместителем председателя правительства Подмосковья
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Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин назначен заместителем председателя правительства региона. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы в ходе 91-го заседания, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
Кандидатуру Хайкина для назначения на должность заместителя председателя правительства региона внес в парламент области глава Подмосковья Андрей Воробьев.
«Большое спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву за высокую оценку нашей работы. Теперь у нас будет больше возможностей для реализации проектов по созданию комфорта на общественных территориях, развитию культурных и спортивных мероприятий, а также развитию туризма для гостей и жителей региона. Будем работать и достигать значимых результатов», — сказал Хайкин.
Ранее заслуги министра были отмечены президентом Российской Федерации, губернатором Подмосковья, а также Минстроем РФ за вклад в развитие региона.
За время деятельности министерства удалось благоустроить свыше 200 общественных пространств, 6 лет подряд быть в тройке лидеров рейтинга Минстроя РФ по индексу качества городской среды, а также ежегодно принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, где 46 проектов Подмосковья одержали победу, 30 из которых полностью реализованы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.