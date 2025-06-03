Михаил Драпатый назначен командующим Объединенных сил ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о назначении главкома Сухопутных войск Михаила Драпатого на должность командующего Объединенными силами ВСУ, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Глава государства пояснил, что таким образом генерал сможет сосредоточиться только на боевых вопросах и «заниматься фронтом на 100%». Командование Сухопутными войсками поручат другому человеку.
Ранее Драпатый решил подать в отставку после удара по полигону украинской армии, в результате которого погибли военнослужащие, но затем передумал.
Кроме того, в рядах ВСУ произошли и другие перестановки. Так, Роберт «Мадьяр» Бровди сменил Вадима Сухаревского на посту командующего силами беспилотных систем. Вместо Игоря Скибюка командовать Десантно-штурмовыми войсками будет Олег Апостол — заместитель главкома ВСУ Александра Сырского. Скибюк же станет заместителем главы Генштаба ВСУ.
Также с должности уволен заместитель командующего Нацгвардией Александр Белоус.