Михаил Драпатый назначен командующим Объединенных сил ВСУ

Глава государства пояснил, что таким образом генерал сможет сосредоточиться только на боевых вопросах и «заниматься фронтом на 100%». Командование Сухопутными войсками поручат другому человеку.

Ранее Драпатый решил подать в отставку после удара по полигону украинской армии, в результате которого погибли военнослужащие, но затем передумал.

Кроме того, в рядах ВСУ произошли и другие перестановки. Так, Роберт «Мадьяр» Бровди сменил Вадима Сухаревского на посту командующего силами беспилотных систем. Вместо Игоря Скибюка командовать Десантно-штурмовыми войсками будет Олег Апостол — заместитель главкома ВСУ Александра Сырского. Скибюк же станет заместителем главы Генштаба ВСУ.

Также с должности уволен заместитель командующего Нацгвардией Александр Белоус.