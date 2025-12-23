Мигунова: каждое решение находится на контроле — от юридических вопросов до психологической помощи

Руководитель Комитета Семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова прокомментировала пресс-конференцию Владимира Путина, в ходе которой президент поручил усилить контроль по вопросу выплат и помощи семьям участников спецоперации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений и так далее», – уточнил Путин.

Кроме того, он обратил внимание на вопрос поиска пропавших без вести бойцов. Президент назвал эту тему очень острой, однако, добавил, что по сравнению с началом 2025 года, количество находящихся в розыске граждан сократилось на 50%.

«Изменения в три раза. Безусловно, эта работа должна продолжаться и совершенствоваться, и обязательно мы доведем ее до того, чтобы потери были минимальными, сведены к нулю», – заверил Путин.

Марина Мигунова сообщила, Комитет создан матерями и женами участников СВО, чтобы объединить усилия в помощи военнослужащим, и помочь таким же, как они сами, — семьям, ожидающим бойцов домой, семьям, потерявшим сыновей и мужей. Она уточнила, что эта работа ведется совместно с партией «Единая Россия».

«В рамках оказания правовой помощи участникам СВО и их семьям действует федеральный чат-бот «КСВО Право», где юристы в режиме 24/7 консультируют, сопровождают юридические обращения и курируют многочисленные вопросы от выплат до запросов в профильные ведомства.Эффективным форматом юридической помощи также является проект «Правомобиль». Это когда все представители органов власти, прокуратуры, министерства обороны, следственные органы, нотариусы, адвокаты ведут совместный очный приём. Это позволяет оперативно решать правовые вопросы без бюрократических сроков», — рассказала Мигунова.

Не менее приоритетное направление, добавила Мигунова, — содействие в поиске без вести пропавших.

«Комитет помогает семьям оформить и направить обращение в Аппарат Уполномоченного по правам человека, а также выстроить взаимодействие с государственным Фондом «Защитники Отечества». Каждая семья находится под нашим контролем — ни один вопрос не остается без ответа, будь то юридическая помощь или духовно-психологическая поддержка», — заключила Марина Мигунова.

В Подмосковье доступно более 30 мер поддержки, разработанных дляучастников СВО и их семей, среди них: психологическая помощь, право на внеочередное зачисление детей в детский сад, освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребёнком, занятия по дополнительным образовательным программам, обеспечение бесплатного отдыха детей, предоставление бесплатного питания питание школьникам и студентам, помощь в трудоустройстве и многое другое.