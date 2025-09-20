Миграционная служба уточнила, когда могут лишить гражданства

Миграционная служба МВД России официально опровергла распространяющиеся в СМИ сообщения о случаях лишения гражданства у лиц, приобретших его по рождению

В ведомстве подчеркнули, что прекратить гражданство, полученное по рождению, невозможно — исключение составляет лишь добровольный выход из гражданства на основании личного волеизъявления человека.

«Гражданство Российской Федерации может быть прекращено только у лиц, принятых в российское гражданство, а также отдельных категорий лиц, приобретших его в порядке признания гражданства», — уточнили в МВД.

В МВД напомнили, что каждый случай рассматривается индивидуально и строго в рамках закона, а любые решения могут быть обжалованы в суде.

