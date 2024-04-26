МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в Россию

Сотни граждан Таджикистана столкнулись с трудностями при пересечении границы с Россией. МИД Таджикистана выразил российскому посолу Семену Григорьеву обеспокоенность, сообщает РБК.

Как стало известно, многие граждане Таджикистана уже долгое время остаются на КПП «Саргарчин» на границе Казахстана и России. Там находится около 180 автомобилей.

Российские пограничники не впускают в страну автомобили с таджикскими номерами. При этом друге граждане могут проехать на территорию России. В ходе встречи с российским послом МИД Таджикистана выразил обеспокоенность данной ситуацией. Представители МИД объяснили, что случаи отказа не обоснованы.

Проблема миграции после трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холле», по данным СПЧ, опять вошла в тройку основных проблем страны.

Приезжающие к РФ трудовые мигранты должны уважать язык, культуру и историю России, именно это должно стать главным принципом обновленной миграционной политики, заявлял президент РФ Владимир Путин.