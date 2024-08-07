МИД отреагировал на дипфейк о «сборе ополчения» в Курской области

Мария Захарова считает, что Украина начнет распространять еще больше дипфейков

Офпред МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины активно распространяют фейковые публикации, в том числе и дипфейки. Таким образом дипломат отреагировала на появление дипфейков о «сборе ополчения» в Курской области, которые ранее опровергали сами власти региона.

Захарова также отметила, что видела, как украинские спецслужбисты сделали дипфейк якобы с обращением «губернатора Курской области». Спикер дипломатического ведомства полагает, что в ближайшее время Украина начнет штамповать еще больше таких фейков.

«Слава Богу, оперативно все это, несмотря на те события, которые разворачиваются там, информационщики еще отслеживать успевают и моментально все это дезавуируют», — добавила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По мнению официального представителя МИД, одним из главных тезисов, на которые станет ссылаться Киев, — это так называемые «благородные» цели и задачи, стоящие перед украинцами.