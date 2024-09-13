МФЦ Жуковского переезжат на улицу Лацкова

Из-за технических работ в здании МФЦ служба займется переездом в новое помещение и будет закрыта 13 и 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Выдачу российских и загранпаспортов будут продолжать в эти дни по адресу: г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 9.

Биометрические заграничные паспорта сроком на 10 лет можно получить в территориальном подразделении ОМВД по адресу: г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 37. Сотрудники ЗАГС будут вести прием заявителей 13 и 14 сентября по утвержденному графику по адресу: г. Жуковский, ул. Советская, д. 6.

С 16 сентября прием заявителей возобновится по новому адресу: г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 1, 2 этаж. ЗАГС также продолжит работать по этому адресу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.