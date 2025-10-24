МФЦ Подмосковья удостоился награды Всероссийского конкурса

Московская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2024 года сразу в двух номинациях: «Крупная региональная сеть МФЦ» и «Лучший проект по работе с внешним клиентом». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«МФЦ Подмосковья — это 16 лет работы, 223 отделения, команда более чем из 5,8 тыс. профессионалов, а также постоянное развитие и стремление к инновациям. Сегодня в наших многофункциональных центрах принимают специалисты ЗАГС и БТИ, управляющих компаний и регоператоров. Так «Мои Документы» превращаются в «Центры всех решений». Особенно приятно, что наш подход отмечают на всероссийском уровне», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В номинации «Крупная региональная сеть МФЦ» МФЦ Подмосковья представили лучшие отделения из Ленинского и Орехово-Зуевского городских округов, а также Балашихи, Домодедово и Каширы. В этой номинации сеть подмосковных офисов «Мои Документы» лидирует уже второй год подряд.

Кроме того, Московская область представила на конкурсе проект «МФЦентр всех решений», цель которого — дать жителям региона возможность решить в МФЦ любой вопрос в удобное время и в комфортных условиях. Он стал лауреатом в номинации «Лучший проект по работе с внешним клиентом».

Сегодня сеть МФЦ Подмосковья включает более 1,7 тыс. окон приема в 223 отделениях, которые оснащены в соответствии с передовыми стандартами. Наличие системы электронной очереди, криптобиокабин, терминалов оплаты, игровых зон для детей и цифровых зон — все это способствует созданию максимально комфортных условий, как для заявителей, так и для сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.