МФЦ Подмосковья проведут консультации по похоронному делу в мае

Бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела пройдут в восьми офисах «Мои Документы» в Подмосковье в мае. Жителей примут специалисты Центра мемориальных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сотрудники Центра мемориальных услуг проведут выездные приемы в МФЦ 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 мая. Консультации состоятся в городских округах Пушкинский (Ивантеевка), Щелково (Монино), Серпухов, Домодедово, Солнечногорск (деревня Голубое), Ленинский (Бутово Парк), Орехово-Зуевский (Куровское) и Королев (микрорайон Юбилейный).

Специалисты разъяснят порядок получения услуг в сфере погребения и похоронного дела, расскажут, как оформить пособие на погребение и какие документы для этого понадобятся. Жители смогут задать дополнительные вопросы и получить подробные разъяснения.

Найти консультантов в офисах «Мои Документы» можно по баннеру рядом с местом проведения приема и по форменной одежде сотрудников центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.