МФЦ Подмосковья изменят график работы в новогодние праздники 2025–2026 годов

Центры госуслуг Московской области скорректируют режим работы на новогодние каникулы. В определенные дни будут работать только дежурные офисы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В период новогодних праздников МФЦ Подмосковья изменят график работы.

31 декабря 2025 года дежурные офисы с семидневной рабочей неделей будут принимать заявителей по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, регистрации рождения, смерти и оформления захоронений с 8:00 до 14:00.

1, 4, 5, 7 и 8 января 2026 года все многофункциональные центры будут закрыты.

2, 3 и 6 января 2026 года в каждом городском округе дежурные МФЦ продолжат прием по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, регистрации рождения, смерти и оформления захоронений по своему обычному графику.

С 9 января 2026 года все МФЦ Подмосковья вернутся к стандартному режиму работы.

Подробная информация о графике, адресах дежурных офисов и перечне услуг размещена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.