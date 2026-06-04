МФЦ Подмосковья изменят график работы 12 июня

Центры «Мои Документы» в Подмосковье изменят режим работы в связи с празднованием Дня России. 12 июня офисы будут закрыты, а с 13 июня часть отделений возобновит прием заявителей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В преддверии Дня России центры государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» скорректируют график приема граждан.

«Предстоящие праздничные дни — не повод откладывать важные дела на потом. Чтобы посещение МФЦ не нарушило планы на отдых, просим заранее обратить внимание на изменения в графике: 12 июня — выходной, но уже в субботу и воскресенье дежурные и основные офисы помогут решить накопившиеся вопросы», — сообщили в ведомстве.

12 июня объявлен праздничным днем, МФЦ работать не будут. 13 июня все офисы откроются в обычном режиме. 14 июня прием граждан будут вести только те отделения, которые работают по семидневной рабочей неделе.

С 15 июня все офисы вернутся к стандартному расписанию. В министерстве также напомнили, что большинство государственных услуг доступно в электронном виде на региональном портале госуслуг круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.