МФЦ Подмосковья информирует о режиме работы в День народного единства

В 2024 году праздник, который отмечается 4 ноября, выпадает на понедельник. Этот день в подмосковных МФЦ объявлен нерабочим. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Накануне праздника, в воскресенье, офисы с семидневной рабочей неделей будут работать в обычном режиме. День народного единства в МФЦ Московской области объявлен нерабочим. С 5 ноября все отделения возобновят свою работу», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Рекомендуем в предпраздничные дни планировать визиты в МФЦ заранее. Запись на прием осуществляется на портале государственных и муниципальных услуг Московской области или по номеру 122 (доб. 3). Узнать адреса и графики работы региональных офисов можно по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/mfc/mfcmap.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.