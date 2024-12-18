МФЦ Подмосковья и Сбер подвели итоги совместной работы

Встреча представителей уполномоченного МФЦ Московской области и директоров подмосковных офисов «Мои Документы» с представителями Сбера состоялась в формате конференции на площадке СберУниверситета в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сотрудничество МФЦ и Сбера стартовало еще в 2019-м, но в этом году оно вышло на новый качественный уровень. Мы постоянно работаем над повышением стандартов обслуживания заявителей, поэтому опыт Сбербанка в этом направлении нам очень интересен. С этой целью специально для МФЦ была разработана программа по обучению руководителей и специалистов МФЦ Московской области. Надеемся, что в дальнейшем наше взаимодействие будет не менее продуктивным», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Участники мероприятия обсудили результаты сотрудничества в уходящем году и определили планы на будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.