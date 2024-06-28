МФЦ Подмосковья и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве

Документ о взаимодействии между ГКУ МО «МО МФЦ» и среднерусским банком Сбербанка был подписан в торжественной обстановке 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления.

«В офисах МФЦ Московской области мы оказываем ряд услуг для бизнеса, в частности, регистрируем ИП. Сотрудничество с одним из крупнейших банков России помогает нам развивать это направление и оказывать услуги комплексно. Например, в наших офисах можно не просто зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но также открыть счет и подать заявку на торговый эквайринг. И все это можно сделать за одно посещение. Кроме того, у Сбера большой опыт работы с клиентами, которым они делятся с нашими специалистами», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Соглашение МФЦ Московской области и Сбера направлено на повышение качества и расширение перечня услуг, которые предоставляют предпринимателям в подмосковных офисах «Мои Документы». Стороны также договорились об обмене опытом клиентоцентричного подхода в обслуживании заявителей.

«Сбер первым в России предоставил клиентам возможность удаленной регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета без визитов в налоговую и офис банка. Сегодня мы предлагаем предпринимателям бесплатные банковские продукты, сервисы и инструменты для успешного ведения бизнеса. Уверен, наша работа с МФЦ принесет положительные результаты, позволит повысить привлекательность Московской области для бизнеса и уровень жизни в регионе», — отметил вице-президент — председатель среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.