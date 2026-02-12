МФЦ Одинцовского округа проводит конкурс детских рисунков ко Дню защитника Отечества

Многофункциональный центр Одинцовского округа организует конкурс детских рисунков «Мой папа — защитник» с 9 по 18 февраля в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МФЦ Одинцовского округа приглашает детей и взрослых принять участие в конкурсе рисунков «Мой папа — защитник», приуроченном ко Дню защитника Отечества. Для участия необходимо нарисовать героя — папу, дедушку, брата или друга — и принести работу в один из офисов «Мои Документы» в Одинцово, Звенигороде, ВНИИССОКе, Голицыно, Кубинке или Трехгорке.

Рисунок можно выполнить любыми материалами: карандашами, красками, фломастерами или мелками. Главное условие — работа должна передавать любовь и гордость. На обратной стороне необходимо указать имя и фамилию автора, имя героя и контактный телефон.

Все поступившие работы станут частью онлайн-выставки, которую МФЦ опубликует 23 февраля в своих социальных сетях. Подробный график работы офисов размещен на сайте www.odinmfc.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.