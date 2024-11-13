МФЦ Лобни занял второе место по Московской области
Фото - © Администрация г.о.Лобня
МФЦ городского округа Лобня по итогам 10 месяцев 2024 года занял второе место среди многофункциональных центров Московской области по показателю «Выполнение отдельных показателей плана доходов для МФЦ», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В декабре этого года Лобненскому МФЦ исполнится 11 лет. С высокой оценкой в своем Телеграм-канале сотрудников центра поздравила глава муниципалитета Анна Кротова.
«Высокий уровень работы подтверждают не только показатели рейтинга, но и отзывы людей, ежедневно посещающих этот многофункциональный центр. Спасибо за вашу работу! Благодаря вам наши жители экономят самый ценный ресурс — время, ведь большинство документов можно сразу оформить в одном месте», — отметила Анна Владимировна.
Для повышения уровня сервиса МФЦ Лобни оснащается современным оборудованием, а его сотрудники посещают обучающие мероприятия. Минувшим летом для удобства посетителей здание МФЦ и администрации города оснастили удобным пандусом для маломобильных групп населения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.