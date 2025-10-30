МФППиП стал лауреатом премии в области экономики и финансов имени Столыпина

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) удостоился победы в номинации «Лидер года в развитии предпринимательства» за исключительные заслуги в помощи и развитии малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев.

Премия имени П. А. Столыпина от журнала «Банковское дело» — это ежегодная награда, присуждаемая самым эффективным игрокам инвестиционного рынка за их вклад в укрепление экономики и финансовой системы государства.

«Город поддерживает создание и масштабирование производств, направленных на достижение технологического лидерства. При содействии МФППиП за первые восемь месяцев 2025 года темп привлечения инвестиций в промышленный сектор вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря программам Фонда в Москве развиваются в том числе фармацевтика, микроэлектроника, фотоника, квантовые технологии», — отметил Чумичев.

Он уточнил, что на сегодняшний день две трети инвестиций в обрабатывающую промышленность столицы осуществляются при содействии городских властей.

Принцип «единого окна», используемый Фондом, и его тесное взаимодействие с ведущими российскими банками гарантируют быстрое и комфортное получение финансовой поддержки — именно этот фактор стал ключевым для признания МФППиП победителем.

С 2022 года свыше 160 столичных предприятий получили благодаря льготным инвестиционным кредитам более 260 млрд рублей на запуск и обновление производственных мощностей. В 2025 году предельная сумма такого кредита в Москве была повышена с трех до пяти миллиардов рублей, а период льготного кредитования продлен с трех до пяти лет.