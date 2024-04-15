Межведомственные учения по тушению лесных пожаров провели в Дмитровском округе

В учениях, целью которых было усиление межведомственного взаимодействия и отработка обменом информацией о возгораниях на землях лесного фонда, приняли участие сотрудники ЛПС- 2 «Дмитров» Дмитровского — Талдомского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес», представители администрации Дмитровского городского округа и 38 ПСО ФПС ГПС ГУ. В мероприятии было задействовано 7 единиц техники и 17 человек.

Были отработаны навыки применения противопожарного оборудования и инвентаря, организация комбинированных действий служб при возникновении лесных пожаров. От оперативности реагирования на возгорания и слаженной работы структурных подразделений различных ведомств зависит результат тушения пожаров.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.