Межрегиональный энергофорум пройдет 10 сентября в Доме правительства Подмосковья

Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада» пройдет в Доме правительства Подмосковья, как одном из регионов РФ с крупнейшим топливно-энергетическим комплексом, 10 сентября 2025 года. Мероприятие станет площадкой для диалога между властями, наукой, предпринимателями и производством, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

10 сентября в региональном Доме правительства встретятся основные игроки отрасли. Им предстоит обсудить вызовы времени и стратегию развития для формирования «энергетики будущего».

Форум проводит правительство Подмосковья вместе с ПАО «Россети» при поддержке министерства энергетики РФ.

Энергетика — основа технологического суверенитета страны. Она находится на пороге глобальных изменений, которой нужны комплексные решения, цифровизация и стратегическое планирование. Это будут обсуждать участники форума «Решения для нового технологического уклада».

Почему мероприятия проводят в Московской области

Регион — подходящая площадка для обсуждения трансформации энергетики. В Подмосковье один из наиболее крупных топливно-энергетических комплексов в РФ. Там 103 тыс. километров электрических сетей и более 37 тыс. трансформаторных подстанций. Около 2,7 тыс. котельных, 10 тыс. километров тепловых сетей и 1,4 тыс. центральных тепловых пунктов, около 65 тыс. километров газопроводов.

Московская область находится в тройке регионов РФ по потреблению электричества, при этом спрос увеличивается. Подмосковье воплощает крупные программы, необходимые для увеличения качества и надежности электроснабжения потребителей. Так, с 2014 года в стране развернута консолидация электросетевых объектов СНТ. За этот период на баланс сетевых организаций принято около семь тыс. СНТ.

Московская область ставит рекорды по развитию электрозарядной инфраструктуры. Уже функционируют примерно 840 станций для электромобилей, а к концу 2025 году их число увеличится на 1 тыс. единиц.

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов сказал, что межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада» для региона — уникальная площадка. На ней эксперты могут выработать конкретные решения для создания новых стандартов отрасли.

По словам Воропанова, Подмосковье, как регион-лидер в цифровой трансформации ТЭК, может делиться опытом и формировать вместе с федеральными партнерами, научным сообществом, бизнесом и коллегами из иных регионов «энергетику будущего» — эффективную, ориентированную на потребности потребителей и развитие государства.

Программа форума

На мероприятии будут три тематические сессии. Они объединят между собой представителей федеральных и региональных органов власти, предпринимателей и экспертов в сфере.

Сессии называются: «Повышение надежности электроснабжения: опыт регионов», «Инновации в энергетике. Связь науки и промышленности», «Подготовка и развитие профессиональных кадров в энергетике: вызовы и перспективы».

Также мероприятие в Доме правительства Московской области будет сопровождаться выставкой современных технологий и техники. Форум станет важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов энергетики и поиска решений, которые помогут преодолеть существующие вызовы, а также заложить основу для устойчивого развития сферы в будущем.

Зарегистрироваться участники могут на официальном сайте форума по ссылке: энергияперемен.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.