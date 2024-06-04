Международный театральный фестиваль «У Троицы» пройдет в Подмосковье

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В театре «Театральный ковчег» в Дубраве 6 июня стартует Международный театральный фестиваль «У Троицы». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль «У Троицы» проводится ежегодно с 2014 года. Начало программы приурочено к 225-летию А. С. Пушкина.

Своеобразным камертоном проекта станут образы музыкального спектакля «Капитанская дочка» Костромского драматического театра им. А. Н. Островского.

Свои постановки в рамках программы представят коллективы из Балашова, Бишкека, Буинска, Владимира, Воркуты, Донецка, Истры, Казани, Костромы, Липецка, Москвы, Мытищ, Пензы, Перми, Элисты, Челябинска.

В Драматическом театре также представят знаменитую позднесоветскую одиссею Федота-стрельца, монологи тех, кто прошел горячие точки, прогулки с Маяковским, перекличку между чеховскими героями и многое другое.

Фестиваль завершится 17 июня 2024 года. Подробности на сайте театра. 12+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.