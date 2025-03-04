Международный проект по сохранению исторической памяти о ВОВ стартовал в России

Международный проект «80 лет нашей Великой Победе» представляет собой телеграм-канал ( https://t.me/pobeda80mp ), в котором публикуются новостные сводки с фронта Великой Отечественной войны. Начиная с 19 февраля 2025 года, за 80 дней до Дня Победы, будут публиковаться новости тех дней, письма участников Великой Отечественной войны и другие исторические справки, сохранившиеся в Российской Федерации и Республики Беларусь.

«Сегодня каждый из нас ответственен за то, чтобы сохранить память о подвиге советских солдат и передать ее будущим поколениям. Мы создали проект „80 лет нашей Великой Победе“, где каждый житель современной России и Республики Беларусь в формате сводок с фронта может получать информацию о том, как Советский Союз шел к Победе. Телеграм-каналы сегодня — удобный формат получения оперативной информации. Новости с фронта 1945 года жители Советского союза получали из газет и радио, не всегда это могло быть оперативно. Данным проектом мы хотим рассказать подписчикам канала о том, какую информацию получали наши предки тогда, и как Победа была достигнута», — отметил Председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Артем Николаев.

Главная цель проекта — создать инструмент, который сможет показать, как проживали те дни участники Великой Отечественной Войны на фронте и в тылу. В едином информационном поле читатели проекта узнают о том, как Советский Союз шел к Победе.

«Молодежь все чаще отдает предпочтение коротким, насыщенным форматам подачи информации, и основным средством общения как раз-таки сейчас для них становятся мессенджеры. Поэтому я считаю, что изучение истории через такое средство общения молодых парламентариев в части сохранения исторической памяти станет эффективной площадкой для реализации нашей общей цели и поможет донести историю наших предков до каждого молодого человека», — рассказала Председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь Алина Ретькова.

К участию в проекте приглашаются жители Российской Федерации и Республики Беларусь. Передать информацию для публикации в канале проекта можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67ac359b5056906c65825c33/.

Ранее Молодежный парламент при Государственной Думе и Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании Республики Беларусь подписали Меморандум о сотрудничестве.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.