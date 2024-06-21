Международный кинофестиваль RT в Москве откроют фильмом про Авдеевку

Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» пройдет на ВДНХ с 28 по 30 июня

С 28 по 30 июня на московской площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ пройдет кинофестиваль «RT.Док: Время наших героев». Международное событие посвящено героям СВО и откроется показом фильма «Авдеевка. Так выглядит война», сообщает RT .

«Низкий поклон всем героям замечательных фильмов, которые вошли в программу нашего фестиваля, и вообще всем, кто защищает сейчас нашу Родину и нашу правду. Мы гордимся ребятами и не можем не снимать о них кино», — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

На церемонии открытия фестиваля выступят поэты и музыканты, в том числе народная артистка РФ Лариса Долина. В ходе «RT.Док: Время наших героев» презентуют 13 фильмов об участниках военной операции на Украине, военкорах, работниках тыла, волонтерах и медиках.

Премьерным фильмом выбрана лента «Авдеевка. Так выглядит война» под авторством Ольги Кирий и Абаса Али-Заде. Зрители картины узнают истории жителей донецкого города. С героями ленты познакомит российский спасатель Юрий, спасавший горожан из разрушенных авдеевских подвалов.

«Мы дважды попали под обстрел, когда помимо основных съемок, ездили по адресам и искали людей, чьи родственники из России обратились к нам за помощью. Несколько лет у многих не было никакой связи с родными. Мы нашли пожилую женщину, сообщили ее дочери из Якутии, что мама жива. Эта незабываемая встреча тоже вошла в наш фильм!» — рассказала создатель фильма, автор-документалист RT Ольга Кирий.

Также на фестивале пройдут премьерные показы фильмов «Караван антифашистов. Испанская рапсодия», «Фильм о железном человеке» и «Оркестр Белого».

Кроме того, в рамках деловой программы кинофестиваля на ВДНХ состоятся круглые столы и дискуссии с экспертами, героями и авторами фильмов.