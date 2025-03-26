Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» пройдет с 12 июня по 12 октября

В рамках госпрограммы РФ «Реализация государственной национальной политики», а также с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России, Федеральное агентство по делам национальностей в период с 12 июня по 12 октября 2025 года проводит IX международный фотоконкурс «Русская цивилизация», сообщают организаторы конкурса.

В 2024 году для участия в фотоконкурсе было направлено 18 786 фоторабот. Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из субъектов РФ, но и всего мира, продолжает расти и с каждым годом фотоконкурс становится масштабнее.

В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. По результатам фотоконкурса жюри, в состав которого входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.

Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.