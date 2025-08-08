Международный фестиваль любителей марки «ВАЗ» пройдет в Ленинском округе

На территории Национального конного парка «Русь» вблизи деревни Орлово в Ленинском городском округе запланировано проведение фестиваля «ЖиФест». Мероприятие для автолюбителей и поклонников модели «Жигули» состоится 16 августа и пройдет в этой локации уже в 9-й раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.

«Фестиваль создан для обмена опытом и просто интересного проведения досуга всех, кто интересуется автомобильной тематикой. Мероприятие задумано мультиформатным: будет демонстрация автомобилей марки „ВАЗ“, конкурс красоты и стиля „Мисс ЖиФест“, дрифт-битва и другие автоспортивные активности. Со всех уголков страны организованными колоннами приедут более 2000 автомобилей», — рассказали организаторы фестиваля.

Они уточнили, что ежегодно для участия в «ЖиФесте» формируются колонны региональных представителей, они организованно едут на фестиваль в Ленинский округ из своих городов.

Мероприятие планируется как праздник для всей семьи, и кроме автомобильной тематики на площадке будут предусмотрены другие развлечения, в том числе для детей. На территории конного парка можно покормить корову, погладить енота и посмотреть на верблюда. В течение дня гостей будут развлекать актеры цирка и акробаты. Также запланированы два фаершоу и концерт от радиостанции «Калина Красная», розыгрыши призов от партнеров фестиваля, а ближе к вечеру — сет от DJ Topor. Кульминацией фестиваля станет розыгрыш автомобиля. Для участия в нем необходимо купить купон, опустить его в лототрон и присутствовать на площадке во время розыгрыша. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.