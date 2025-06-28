Международный фестиваль искусств Чайковского открылся в Клину

Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского открылся в Клину вечером 27 июня спектаклем-концертом по роману Николая Гоголя «Мертвые души» и произведению Альфреда Шнитке «Гоголь-сюита». Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета выступил совместно с актерским дуэтом Евгения Миронова и Марии Смольниковой, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.

«Звездный состав исполнителей уже 11 лет является визитной карточкой фестиваля. И нам очень приятно, что на церемонии открытия фестиваля мы традионно чествуем подрастающих звездочек завтрашнего дня — лучших учеников Подмосковных школ искусств, которые получают именные гранты губернатора Московской области Андрея Воробьева», — рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Кстати, особо сегодня была отмечена и Клинская детская школа искусств имени П. И. Чайковского. Всему коллективу школы в лице ее директора был передан поздравительный адрес от Губернатора области А. Ю. Воробьева в честь 90-летия школы.

Говоря в целом о Клинском фестивале на пресс-конференции для федеральных СМИ Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов назвал его одним из самых значимых музыкальных мероприятий России. «Фестиваль развивается. Это и усадьба Демьяново, и проект „Путь Чайковского“, который предложил Юрий Абрамович, я надеюсь что в августе пройдет еще большое мероприятие в Подольске в усадьбе Плещеева. Мы всячески рады поддерживать такие проекты, так что Фестиваль Чайковского проходит уже не только в Клину, а шагает уже по Московской области», — отметил Василий Кузнецов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.