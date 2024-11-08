В рамках реализации указа президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» благотворительным фондом «Достойная память» учрежден международный фестиваль культурно-исторического наследия «Дружба Народов — Единство России». Об этом сообщает пресс-служба благофонда.

Цель фестиваля — сохранение и развитие культурно-исторического наследия народов России, выявление творческих коллективов, сохраняющих уникальные художественные и творческие традиции, формирование у молодёжи чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Проведение III Международного фестиваля «Дружба Народов — Единство России» запланировано в Санкт-Петербурге с 10 по 14 апреля. В рамках фестиваля состоятся несколько конкурсов, ознакомиться с информацией о мероприятиях можно на официальном сайте фестиваля https://aisfestival.com/.

Участие в фестивале для воспитанников учреждений детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников коррекционных школ-интернатов, детей и взрослых из малообеспеченных слоев населения, детей с ОВЗ и детей-инвалидов, взрослых инвалидов, детей из многодетных семей, детей и других членов семей участников СВО, проходит на особых условиях, так как каждый человек достоин счастья и возможности самовыражения, и фестиваль играет в этом процессе одну из ключевых ролей.